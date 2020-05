Sale la temperatura e sull'arenile spuntano i primi venditori abusivi

Gli abusivi ritornano sulla spiaggia. Nemmeno l’emergenza covid-10 allontana i venditori extracomunitari dall’arenile. Sono bastate le temperature estive degli ultimi giorni, e le prime passeggiate autorizzate, per rivedere i primi abusivi in azione sul lungomare.

LO SFOGO

In particolare, ad immortalare uno dei venditori mentre cercava di vendere i propri articoli, è stato l’ex consigliere comunale Claudio Vianello, con una foto diventata virale nei social. Il comandante della Polizia locale Claudio Vanin ha spiegato che si tratta dell’unico caso riscontrato in questi giorni e che l’attenzione del comando contro l’abusivismo commerciale rimane alta. Ma nel frattempo il dibattito in città è stato ampiamente avviato, anche perché in molti continuano a ricordare i tanti controlli delle scorse settimane, con tanto di elicotteri, droni e inseguimenti sulla spiaggia attuati nei confronti di cittadini che stavano camminando in solitaria.

«Mi chiedo se quel venditore ha dei permessi speciali – dice Vianello – i nostri commercianti sono disperati perché continuano a non avere certezze su quando e come potranno riaprire e sulla spiaggia si vedono i primi abusivi che propongono la loro merce a chi cerca semplicemente un momento di pace sulla propria spiaggia. E’ una situazione paradossale, sarebbe belle vedere anche contro gli abusivi, lo stesso tipo di controllo delle scorse settimane, maga r i con elicotteri e dirette televisive come accaduto con i nostri residenti, colpevoli solo di fare una passeggiata da soli, nel tratto di spiaggia antistante alla loro abitazione. Ed è ovvio che i venditori sono tornati perché la gente ora può muoversi, la risposta delle istituzioni deve essere immediata».

I VIGILI

E in questo caso a spiegare la situazione è il comandante della Polizia locale Claudio Vanin, che ha ribadito come il venditore immortalato nella foto rappresenta un caso isolato. «E’ una persona che conosciamo – ribatte il comandante – che abbiamo già fermato e che risiede a Mestre. La situazione è sotto controllo, non ci risultano altri problemi. I controlli, compresi quelli contro i venditori abusivi, sono costanti, e sono avvenuti anche prima della pandemia come testimoniano i sequestri di febbraio». E se la città sta vivendo la Fase 2, con la ripresa dei cantieri, la riapertura del mercato settimanale e di tanti locali per la vendita per asporto, lo stesso sta accadendo lungo l’arenile.

Negli ultimi giorni molti cittadini (anche proprietari di seconde case arrivati a Jesolo per dimenticare la paura degli ultimi mesi), si stanno riappropriando dell’arenile tra suggestive passeggiate sulla battigia, corse tra il lungomare e tour in bicicletta. Di fatto un lento ritorno alla normalità, certificato anche dalla riapertura dei primi chioschi ma sempre per la vendita per asporto e su prenotazione.

Viste le temperature praticamente estive, c’è stato anche chi ha già fatto il primo bagno in mare, magari come auspicio alla stagione. Non mancano, nemmeno, gli amanti delle tintarella, anche in questo caso in solitaria e posizionandosi tra la spiaggia e i pontili che però durante l’estate verranno chiusi su disposizione del Comune per evitare assembramenti.

E del resto, per il momento, rimane vietato anche distendersi al sole: ad essere autorizzate dall’ultimo decreto ministeriale e dalle ordinanze regionali, sono infatti “solo” le attività sportive sulle spiaggia e in mare. Per il via ufficiale alla tintarella bisognerà attendere l’inizio della stagione balneare, con molta probabilità il primo giugno.

