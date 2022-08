JESOLO - Rischia di annegare, salvato dall'intervento di un assistente ai bagnanti che si trovava fuori servizio.

È accaduto l'altroieri, mercoledì, attorno alle 19.10 nella zona di piazza Milano, quando il servizio di salvataggio era ormai terminato già da alcuni minuti.

A dare l'allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno notato il corpo di un 67enne di Treviso galleggiare ad alcuni metri dalla riva. L'uomo è stato recuperato e portato sulla battigia, ma nel frattempo è stato richiamato anche uno degli assistenti ai bagnanti che, terminato il turno, aveva ovviamente chiuso la torretta e stava ormai lasciando la spiaggia per tornare a casa. Si tratta di Massimo Camillo, socio fondatore e consigliere dell'associazione nazionale assistenti bagnanti, nonché dipendente di Jesolo Turismo Spa.

Intuita la gravità della situazione, il bagnino di salvataggio ha corso lungo l'accesso al mare, attraversando l'intero stabilimento fino ad arrivare sulla riva per soccorrere l'uomo. Senza perdere istanti preziosi, l'assistente ai bagnanti ha messo il turista nella posizione di sicurezza facendogli espellere l'acqua. Sul posto sono poi intervenuti anche i sanitari del locale Pronto soccorso che hanno stabilizzato l'uomo che, nel frattempo, aveva comunque ripreso conoscenza. Nel frattempo è atterrato sulla spiaggia anche l'elisoccorso del 118 che ha elitrasportato l'uomo in ospedale dove è stato ricoverato in osservazione. Un epilogo comunque positivo, e fondamentale è stato l'intervento dell'assistente ai bagnanti.