JESOLO - Minaccia di uccidersi con la pistola ma viene convinto a desistere dal dirigente del commissariato, Luca Miori. Il fatto è avvenuto martedì sera, poco dopo le 19, nel cuore della città balneare veneziana, stracolma di turisti in occasione del ponte del 15 agosto. Da una parte un sessantacinquenne, ex professionista in pensione, travolto da un momento di depressione e possessore di un vecchio revolver, perfettamente funzionante, con tutta l’intenzione di usarlo contro se stesso. Dall’altra, il capo della polizia jesolana, ormai agli ultimi giorni sul litorale visto che a breve sarà trasferito al Gabinetto della questura di Treviso, ma pronto a dare il suo contributo fino all’ultimo giorno. Alla fine ha prevalso la sua capacità di mediazione, discreta ed efficace, che ha evitato di creare panico o preoccupazione tra la gente e l’arrivo della squadra speciale. L’uomo ha desistito nel suo intento, ha consegnato l’arma e si è consegnato al personale sanitario.

Miori ha potuto tirare un sospiro di sollievo, perché quello di Ferragosto, per lui, stava diventando una sorta di déjà-vu: sette anni fa, quando era dirigente della squadra volanti della Questura di Venezia, si trovò una situazione analoga; solo che, quella volta, la persona che minacciava (più gli altri che se stesso), gettò dalla finestra dell’acido, che colpì Miori in più punti, lasciandogli dei segni, che ancora oggi porta su mento, collo, mani e polso.

L’OPERAZIONE

Il caso questa volta si è verificato a Jesolo, nella zona di piazza Marconi, in qualche modo centrale rispetto ai quasi quindici chilometri dell’arenile. Alla centrale arriva una segnalazione allarmata e allarmante: sono i familiari a dire che l’uomo si era barricato in casa e minacciava di uccidersi. Sul posto le volanti, per mettere in sicurezza l’area, agendo con fermezza ma, allo stesso tempo, con una certa discrezione, in modo da non rischiare di creare il panico tra i turisti. Si saprà poi che, nell’appartamento, c’era anche la moglie che, spaventata dall’atteggiamento del marito, era riuscita ad allontanarsi. I poliziotti avviano un primo approccio, creando un dialogo con l’uomo. La situazione viene presa in mano dal dirigente: Miori entra nel condominio e, tenendosi in una situazione “coperta”, ovvero di sicurezza, riesce ad avviare una conversazione con l’uomo di fatto attraverso la porta. La capacità del dirigente è di riuscire a fare breccia sull’uomo, che racconta il suo disagio, il suo stato d’animo, quello che sta provando. E, prima che sia necessario fare intervenire la squadra speciale (dalla fase della negoziazione si passa, poi, a quella dell’irruzione), ecco la svolta: l’uomo apre la porta, consegna l’arma e in qualche modo proclama la sua resa. L’arma è un revolver, ereditato a quanto pare dal padre, è un cimelio di famiglia. Sul posto anche i sanitari del Suem, che poi prendono in carico l’ex professionista e lo portano in ospedale. Sembra che non fosse la prima volta che cadeva in questo stato depressivo.

IL PRECEDENTE

Per Miori la memoria non può non essere andata a quella sera di fine febbraio del 2016, in calle dei Furlani, a Castello, nella città lagunare. Quell’artista di origine spagnola, di 46 anni, prima sparò due colpi di pistola (poi rivelatasi essere una scacciacani senza tappo di sicurezza) in aria, dal balcone di casa. Poi, con la polizia che cercava un dialogo, non facile, anche per il suo stato (tra rabbia e alcool), gettò del liquido che colpì proprio il dirigente delle Volanti. Il giubbotto antiproiettile lo salvò da conseguenze anche tragiche, ma lo segnò in alcune parti del corpo. Allora la situazione si risolse con l’irruzione degli agenti e l’arresto dell’uomo.