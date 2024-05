JESOLO - Prima inveisce contro i passanti, poi prende a pugni e sberle padre e figlia. E come se non bastasse colpisce anche una terza persona intervenuta per bloccarlo. Scene da far-west nel cuore del Lido. È accaduto martedì sera, attorno alle 19, all'incrocio tra piazza Aurora e via Zara. È qui che un uomo di 55 anni, da qualche tempo residente in zona, forse perché alternato, dopo essere uscito di casa ha iniziato ad inveire e urlare, evidentemente su di giri, contro le auto in transito e contro alcuni passanti. Fino a quando si è piazzato di fronte a un'auto impedendole di continuare la propria corsa. Scontata la reazione del guidatore che ha invitato l'uomo a spostarsi. Un invito che però non sarebbe stato accolto perché di fronte a quelle parole il 55enne avrebbe iniziato a colpire l'auto. Nuovamente scontata la reazione del guidatore, sceso dall'abitacolo assieme alla figlia. I due avrebbero nuovamente chiesto all'uomo di allontanarsi, ricevendo però una risposta d'altro tipo. Al padre sarebbe infatti arrivato un pugno in faccia mentre la figlia avrebbe ricevuto due sberle. Decisamente troppo anche per chi assisteva ai quella scena, decidendo di intervenire, salvo rimediare anche lui dei colpi.

L'INTERVENTO

A bloccare il 55enne sono stati invece gli agenti della volante del locale commissariato di polizia prontamente intervenuti. In un primo momento era stato anche richiesto l'intervento di un'ambulanza che però non è stato necessario perché padre e figlia hanno rifiutato le cure. Identificate le persone coinvolte, gli agenti hanno poi trasferito in commissariato il 55enne che anche nei momenti successivi avrebbe dimostrato una certa tensione. Nei suoi confronti ora sono in fase di valutazione eventuali provvedimenti. Gli stessi uomini del commissariato stanno continuando gli accertamenti del caso, ascoltando anche le testimonianze di alcune persone. Non è escluso, inoltre, che nelle prossime ore gli investigatori richiedano di visionare le telecamere di videosorveglianza di alcuni esercizi che potrebbero aver ripreso l'accaduto. Non è la prima volta che in piazza Aurora si verificano degli episodi di tensione. Anche per questo lo scorso anno erano stati predisposti dei servizi di controllo mirati. E l'auspicio, dopo quanto accaduto martedì, è che lo stesso venga garantito anche per quest'estate. «Piazza Aurora dicono commercianti e residenti rimane una zona nevralgica per la quale non è opportuno abbassare la guardia. Capiamo la necessità di presidiare piazza Mazzini e l'arenile ma anche le zone limitrofe sono importanti». Sempre in questa zona, negli ultimi giorni alcuni esercenti hanno segnalato che all'interno delle loro attività si sono verificati dei furti, anche per questo sono stati sollecitati maggiori controlli.