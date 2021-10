Schianto all'alba sulla Jesolana: sbanda sulla rampa del ponte e finisce sulla barriera della ciclabile. Gravissimo un 37enne Foto

SAN STINO DI LIVENZA (VENEZIA) - L'auto che sbanda sulla Jesolana e un 37enne che rimane gravemente ferito. È accaduto all'alba, verso le 5, sulla strada metropolitana 42 a La Salute di Livenza nel territorio comunale di San Stino. Alla guida di una Smart c'era B.F. che stava rincasando proprio a La Salute. Nell'affrontare la rampa del ponte sul fiume, l'automobilista ha perso il controllo della piccola automobile. La Smart è finita contro la recinzione che delimita la pista ciclabile, travolgendo ogni cosa. Nel botto il 37enne è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Portogruaro con i sanitari del Suem arrivati dal Punto di primo intervento di Caorle e i carabinieri della Radiomobile. Le condizioni del giovane sono subito apparse molto serie. Per lui si è reso necessario l'immediato trasferimento all'ospedale dell'Angelo di Mestre dove è stato accolto in codice rosso. Inevitabili i disagi alla viabilità con la "Jesolana" che è rimasta chiusa per diverse ore.

