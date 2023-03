Jerry Calà e l'infarto, Mara Venier: «Amore mio che spavento mi hai fatto prendere». Ecco come sta l'attore

Jerry Calà e il malore. Mara Venier scrive su Instagram: «Jerry è stato operato stanotte a Napoli…ha avuto un infarto e gli hanno messo degli stent…Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva…ma sta bene!!! Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli … Amore mio che spavento mi hai fatto prendere». Lo scrive la "zia" della tv sui social pubblicando una foto che la ritrae insieme allo stesso Calà.

«Jerry sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti». Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore questa notte a Napoli, dove si trova da settimane per girare il suo nuovo film nel doppio ruolo di regista e protagonista Chi ha rapito Jerry Calà?.



«Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro», dice Intermite dopo aver fatto visita a Calà alla Clinica Mediterranea, dove l'attore e regista è ricoverato.