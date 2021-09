Jennifer Lopez e Ben Affleck a Venezia, il bacio in motoscafo fa impazzire i fan

Jennifer Lopez e Ben Affleck sbarcano a Venezia e non ci negano lo scatto della giornata: un bacio in motoscafo sulla Laguna. I due, occhiali scuri e aura glamour come sempre, si sono diretti al Cipriani alla Giudecca e domani saranno al Festival numero 78: Ben Affleck è infatti tra i protagonisti di The Last Duel di Ridley Scott, Fuori Concorso alle 21.15 in Sala Grande.

APPROFONDIMENTI LA SFILATA Jennifer Lopez, regina di Venezia per Dolce&Gabbana: le modelle... GOSSIP Jennifer Lopez e Ben Affleck in vacanza a Capri, la passeggiata... NAPOLI Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri: passeggiata romantica tra...

Jennifer Lopez, regina di Venezia per Dolce&Gabbana: le modelle arrivano in gondola

Jennifer Lopez e Ben Affleck, domani il red carpet al Festival

Con lui sul red carpet ci sarà JLo, assidua frequentatrice di Venezia dove è già stata qualche giorno fa per la sfilata di Dolce&Gabbana. I due sono i protagonisti del ritorno di fiamma più chiacchierato degli ultimi tempi: erano la coppia per eccellenza degli anni Duemila e, insieme al mood Y2K, sono tornati in auge anche loro dopo esattamente 20 anni.

Abito bianco e grandi occhiali scuri per lei, barba da duro per Ben, che dopo un periodo difficile seguito al divorzio con l'altra Jennifer (Garner, ndr), sembra decisamente tornato in gran forma e romanticamente aiuta la sua JLo a salire dal motoscafo per la gioia di fan, passanti, fotografi etc. Qualcuno sostiene che il revival sia stato creato ad arte per rilanciare l'immagine di lui. Qualcun altro (le ex adolescenti del Duemila) crede che i grandi amori facciano dei giri immensi e poi ritornino. E se tornando passano per una delle città più romantiche del mondo, tanto meglio. C'è chi prevede già la proposta di matrimonio.