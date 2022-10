È il 23 dicembre 2021, quando Luca Zaia oppone il gran rifiuto a Giovanni Jannacopulos. Secondo un'intercettazione telefonica agli atti dell'inchiesta di Vicenza, il presidente della Regione respinge la richiesta del patron di Rete Veneta di sostituire Carlo Bramezza al vertice dell'Ulss 7 Pedemontana. Quello sarà il penultimo giorno in cui il leghista risulterà protagonista di Focus, lo storico talk-show serale dell'emittente: presente in studio (o in diretta da remoto) per anni con una cadenza pressoché mensile, da allora il governatore ne è stato ospite solo un'altra volta, apparendo peraltro sempre meno anche nei telegiornali del gruppo.



Zaia sparisce improvvisamente dalle tv di Jannacopulos



Solo una coincidenza? Può essere. Di sicuro l'improvvisa assenza di Zaia sul piccolo schermo solitamente molto attento alla sua attività è un fatto che non è passato inosservato in questi ultimi mesi, soprattutto agli occhi dei cronisti che seguono le iniziative della Regione. Dopo centinaia di dirette durante l'emergenza Covid, peraltro premiate dai dati Auditel, è stato notato un brusco calo nella copertura delle conferenze stampa di Palazzo Balbi e degli altri appuntamenti politico-istituzionali. La valutazione sulla notiziabilità degli eventi è ovviamente una prerogativa giornalistica. In questa fase di indagini preliminari, il direttore responsabile Luigi Bacialli preferisce legittimamente non esprimere commenti sulla vicenda . Nel suo ultimo editoriale, ferma è stata comunque la difesa dell'operato dei suoi cronisti rispetto alle relazioni fra Jannacopulos (indagato per minaccia a pubblico ufficiale continuata) e Bramezza (parte offesa nel procedimento): «Sono rapporti personali tra due protagonisti di un territorio che si sono scontrati più volte e che hanno avviato un dibattito, una discussione molto vivace sulla gestione della sanità dell'Alto Vicentino. Questo prescinde poi dalla nostra attività di giornalisti, non deve ripercuotersi sulla qualità della nostra informazione, che è sempre a 360 gradi su tutte le Ulss per vedere quel che va bene e quel che va male della sanità e delle strutture sanitarie: ce lo chiedono i cittadini».

Intercettazioni. Quella risposta di Zaia: «Giovanni... No!»



Restiamo dunque ai dati oggettivi. Secondo quanto riassunto nell'ordinanza del gip Matteo Mantovani, condividendo i riscontri raccolti dal pm Serena Chimichi attraverso gli accertamenti della Guardia di finanza, all'antivigilia di Natale viene captata una conversazione tra Zaia e Jannacopulos in cui vengono concordate le modalità di alcune trasmissioni televisive in cui sarà presente (o almeno così pare in quel momento) lo stesso governatore. Dopo aver manifestato la sua ostilità nei confronti del dg, l'imprenditore gli intima: «Risolvi il problema». E poi gli rinfaccia di non aver scelto un altro dirigente: «Ti avevo detto se mi davi la Bonavina... porca miseria». Ma il presidente è lapidario: «Giovanni... No!».



L'ultima apparizione di Zaia in tv



Quella sera va in onda Focus con ampi stralci della conferenza stampa pre-natalizia tenuta al mattino da Zaia, il quale però da quel momento in poi sarà ospite del programma soltanto il 10 febbraio, dopodiché niente più comparsate come invece era sempre accaduto quasi una volta al mese. Per rimanere al 2021, le puntate dedicate al governatore erano andate in onda il 10 gennaio, il 21 febbraio, il 25 marzo, il 3 aprile, il 20 agosto, l'11 settembre, il 22 ottobre e il 4 dicembre. Quello che sembra un oscuramento sarebbe iniziato appunto durante le festività: per la prima volta il palinsesto non ha proposto l'ormai tradizionale discorso di fine anno, solitamente pronunciato ogni 31 dicembre dal presidente della Regione, da allora in avanti apparso sempre meno nei servizi dello stesso talk-show e pure dei telegiornali.