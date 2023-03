Ivan Zollet, il noto speaker radiofonico trovato morto in casa. La radio interrompe le trasmissioni

VENEZIA - Ivan Zollet, il noto speaker radiofonico di Radio Base Venezia è stato trovato morto in casa: è stato stroncato da un infarto a 51 anni. E la radio dove conduceva i suo programmi di successo “Terminus” e “Italiansky” ha deciso di interrompere le trasmissioni.

Ivan Zollet è stato trovato senza vita nella sua casa di Ciano del Montello, in provincia di Treviso e subito la notizia della sua morte ha lasciato senzaparole i molti amici e i parenti, che sui social esprimono il doro dolore con innumerovoli messaggi di affetto.

Ivan Zollet tra i fondatori di Radio Base Venezia

Ivan Zollet era noto come speaker radiofonico e tra i fondatori di Radio Base Venezia. In passato aveva calcato i palchi come frontman di alcune formazioni rock e blues.



«Con dolore diamo la notizia della scomparsa di un nostro giovane iscritto (1971): Ivan Zollet di Ciano del Montello, nipote di una vittima dei Nazifascisti, fucilato al cimitero di Ciano», scrive la sezione Anpi D’Artagnan di Montebelluna.