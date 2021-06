Ditta tessile non paga l'Iva per 3,6 milioni di euro: smascherata dall'Ufficio Dogane

La sezione di Portogruaro dell'ufficio Dogane di Venezia ha scoperto in una ditta del settore tessile della zona irregolarità sull'applicazione dell'Iva intracomunitaria per 3 milioni e 761 mila euro. Si tratta di un'azienda che opera a Portogruaro.

Le operazioni hanno fatto emergere irregolarità sulla mancata copertura del requisito territoriale richiesto per le cessioni intracomunitarie. Il verbale elevato a carico del titolare, con l'accertamento del tributo più 3.311.000 euro per sanzioni minime, è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate per i successivi adempimenti.