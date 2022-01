Ambiente, 16 studenti dello Iusve all'Expo di Dubai e in diretta radio

MESTRE - In diretta da Dubai, sedici studenti Iusve stanno raccontando la loro Expo 2020. Sono partiti insieme al direttore don Nicola Giacopini, per partecipare all'incontro internazionale con gli atenei della Rete università sostenibili (Rus). E ieri lo hanno raccontato anche tramite Cube radio, l'emittente accademica via web dell'Università salesiana di Venezia. Il loro contributo prenderà forme diverse: dalla presentazione di un progetto di comunicazione social legata ai temi della sostenibilità e dedicato alla lotta all'inquinamento e all'ecologia integrale alla proposta di un'istallazione comunicativa, ideata nel contesto della Visual green communication e rivolta ai visitatori dell'esposizione internazionale.



Da Cube Radio gli studenti stanno divulgando i temi cari all'enciclica Laudato si' di Papa Francesco e collegati al progetto di Expo. La trasferta è stata finanziata dalla Fondazione Deutsche Post, partner di Iusve per il Progetto ecologia integrale e nuovi stili di vita.

Asia Galvani e Cristiana Noaptes sono le fotoreporter e coordinatrici delle news da Dubai.

«La partecipazione di numerosi nostri studenti ad Expo Dubai è un'occasione straordinaria di formazione sui temi della sostenibilità, dell'ecologia integrale, della lotta all'inquinamento, tanto cari all'Enciclica Laudato Si', da cui ha preso avvio il Progetto - dice Nicola Giacopini - la nostra presenza non si limita solo alla formazione: i nostri studenti, coordinati da Marco Sanavio e dal professore Paolo Schianchi, daranno un contributo concreto e professionale con progetti di comunicazione social e visual e con le trasmissioni radio. La collaborazione con la Rete università sostenibili e con Vatican News sono testimonianza di quanto l'università salesiana abbia a cuore il presente e soprattutto il futuro della terra».