PORTOGRUARO - Confermato anche per il biennio 2023-2025 il corso di Tecnico Superiore per l'Automazione e Sistemi Meccatronici all'Itis Da Vinci. È tempo di iscrizioni ai 18 corsi dell'ITS Academy Meccatronico Veneto, che ha ampliato la propria offerta con una disponibilità complessiva di oltre 400 posti, distribuiti su 15 sedi in tutto il Veneto per la formazione, in 4 indirizzi, di futuri Tecnici Superiori. In provincia di Venezia, oltre alla sede di Mestre, si conferma quella di Portogruaro, con il corso di Tecnico Superiore per l'Automazione e Sistemi Meccatronici che lo scorso anno, quello d'esordio, ha avuto un grande successo. Oggi gli studenti sono nel vivo del loro secondo anno e si avviano al titolo di Tecnico Superiore e all'ingresso nel mondo del lavoro.



OCCUPAZIONE ASSICURATA

I numeri che rendono l'ITS Meccatronico Veneto il punto di riferimento nella formazione e nell'accrescimento delle competenze tecniche nel tessuto industriale sono inequivocabili: oltre mille diplomati dal 2011, 200 le aziende socie e il 99% di corsisti al lavoro subito dopo il diploma. La richiesta di profili tecnologicamente preparati alle nuove sfide del mercato è cresciuta in modo esponenziale nelle imprese più all'avanguardia del settore plastica, meccanica e meccatronica. A queste esigenze formative risponde l'ITS Academy Meccatronico Veneto con un'opportunità di istruzione teorico-pratica che si apre a studenti alle prese in questi mesi con la scelta del percorso post-diploma: 2mila ore di formazione, di cui 800 in tirocinio, con il sistema duale (3 giorni in aula e 2 in azienda), docenti provenienti dalle aziende, acquisizione di competenze tecniche subito spendibili nel mondo del lavoro e tante esperienze in Italia e all'estero. «Il nostro obiettivo afferma il direttore generale Giorgio Spanevello - è accogliere le esigenze occupazionali delle aziende e tradurre questo bisogno in un'offerta formativa appetibile per i ragazzi. Un ambito in cui la componente di sostenibilità è molto forte. Tutti i nostri profili in area meccanica, meccatronica, informatica industriale così come l'ultimo nato nel settore plastica, rappresentano per gli studenti un passe-partout per entrare subito in azienda».

Tutti i corsi sono rivolti a studenti con diploma quinquennale, sono realizzati sotto l'egida del Ministero dell'Istruzione, sostenuti dalla Regione e cofinanziati con il programma FSE+ Coesione Italia 21-27 Veneto. Il bando con tutti i dettagli è visibile sul sito www.itsmeccatronico.it. Per toccare con mano la formazione ITS e i progetti cui stanno lavorando i ragazzi, sono oltre 70 gli Open day "Laboratori Aperti" in calendario in tutte le sedi del Veneto.