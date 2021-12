Laboratorio sugli stati psicofisici, il corso "Tecnologie e benessere" all'Isre

MESTRE (Venezia) - A fronte di una società contemporanea in cui la produttività e l’efficienza sono due delle qualità di spicco del lavoratore c’è sempre una minor attenzione alla sua qualità della vita e al suo benessere. Alla luce di questa evidenza l’Istituto superiore internazionale di ricerca educativa (Isre) in collaborazione con l’Istituto universitario salesiano di Venezia (Iusve) organizza per le aziende del territorio, per i formatori interessati, per i rappresentanti delle organizzazioni datoriali di categoria e sindacali un Corso di alta formazione nella forma del laboratorio esperienziale che permetta alla persona di riconoscere i propri stati psicofisiologici imparando ad autoregolarsi attraverso tecniche, strategie e tecnologie innovative.

L’evento di presentazione e lancio del corso si terrà domani - venerdì 3 dicembre 2021 - in via dei Salesiani 15, presso l’aula “C” dello Iusve, dalle ore 15 alle 17. Dopo i saluti istituzionali del preside Iusve, Nicola Giacopini e della presidente di Isre, Michela Possamai, sarà possibile seguire i due interventi della prima parte del laboratorio: Marcella Bounous tratterà il tema dell’autoregolazione emotiva e del biofeedback come strumento di consapevolezza, Luca Crivellari presenterà il ruolo dei processi decisionali all’interno del team mentre Giovanni Fasoli proporrà e farà sperimentare alcune tecnologie innovative a servizio di benessere e rilassamento.

A partire dalle ore 16 seguiranno altri interventi e infine alle 16,40 saranno presentati contenuti e programma del Corso di alta formazione “Tecnologie e benessere: dalla ricerca alla proposta”. L’accesso all’evento è libero e gratuito, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione anti Covid.