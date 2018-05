«L'isola di Torcello? Visita inutile e insignificante»: la recensione su Tripadvisor che scatena il web /Guarda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - L'isola di? Praticamente da buttare. Sta diventando virale, e sta facendo arrabbiare non poco i veneziani, unasull'isola della laguna pubblicata pochi giorni fa sul famoso portale. La turista, romana, definisce la visita «inutile». Il motivo? Non ci sarebbe niente da vedere, salvo una chiesa "a pagamento» e «due bancarelle». L'analisi si fa però più approfondita: secondo la turista delusa la tappa sarebbe costruita ad hoc per favorire i commercianti, «altrimenti non ci andrebbe nessuno».Libertà di opinione, sia ben chiaro, ma consigliamo alla turista di approfondire le sue conoscenze sull'isoletta e sul suo patrimonio, di cui facciamo una sintesi stringata, incompleta e per la quale ci scusiamo in anticipo: Torcello è stato uno dei più antichi insediamenti della laguna veneta, particolarissima perché i residenti sono rimasti molto pochi, ma con un grande patrimonio naturalistico (si trova proprio in mezzo ad una zona di barene, e non stiamo qua a spiegare cosa siano) e archeologico: per esempio, la "chiesetta", ossia la basilica di Santa Maria Assunta, secondo un'antica iscrizione risalirebbe al 639 e ha un bellissimo mosaico bisantino del Giudizio Universale, ed è un fulgido esempio dello stile veneto-bizantino, al fianco avrà potuto vedere la chiesa di Santa Fosca e le fondazioni del battistero di San Giovanni. Volendo, la signora si sarebbe potuta accorgere del cosiddetto "trono di Attila", oppure interessare anche ai due edifici storici: Palazzo del Consiglio e Palazzo dell'Archivio. Con uno sforzo in più si sarebbe perfino resa conto della presenza del museo. Sorvoliamo, invece, sulla faccenda delle bancarelle...