Quesll'isola della laguna di Venezia trasformata in discarica a cielo aperto

di Elisio Trevisan

Servono leanche in, non solo per cogliere in flagrante reato chi corre troppo forte nei canali e chi provoca moto ondoso ma pure per beccare i vandali che usano lecomeII veneziani devono pagare la Tari anche per i turisti, nel senso che sono costretti a coprire i costi di pulizia delle immondizie lasciate dai milioni di visitatori pendolari, e che nessuno sa come far contribuire alla spesa. D'altro canto gli stessi veneziani, o più in generale quelli che si affacciano sulla laguna, sono anche quelli che riducono un'isola nelle condizioni mostrate dalla fotografia. Si tratta dell', e non è l'unica, anche se questa fa più scalpore perché, è facilmente raggiungibile con una barca sia da Venezia sia da San Giuliano o, appunto, da Campalto, e perché è un'isola simbolo della rinascita della laguna. Dopo che nei primi anni Novanta il Magistrato alle acque ne aveva restaurato le sponde e sistemato anche la parte interna, ripulendo tutto il sottobosco e ricostituendo la vegetazione, l'isola è diventata luogo di ritrovo per tutti quelli che vanno per la laguna a remi, a vela, in kayak, per gruppi di scout che ci organizzano grigliate nella bella stagione, per famiglie che ci vanno a fare i picnic, persino per scolaresche e per chi vuole semplicemente godere della bellezza del paesaggio. I vogatori delle società remiere di San Giuliano la utilizzano per riposarsi dalle fatiche, come anche l'isola di Tessera.L'istituto di architettura dell'Università di Venezia Iuav aveva pure progettato un waterfront con moli per le barche, punti di ricovero per i passanti, luoghi di ristoro e per il relax.Purtroppo neanche ai vandali e a chiunque abbia rifiuti di ogni genere di cui disfarsi è sconosciuta l'isola, e si sobbarcano il viaggio in barca, da Murano, Burano o Venezia e dalla terraferma, per andare a buttare tutto in riva. L'anno scorso era maggio quando i volontari dell'associazione canoistica Arcobaleno, che ha in comodato d'uso l'imbarcadero, organizzarono un ritrovo in isola per ripulirla da quintali di immondizie. Ora, come mostra la foto, è nuovamente piena: lavatrici, frigoriferi, materassi, divani, enormi sacchetti neri di plastica ricolmi di materiale edile di scarto e di ogni genere di altro rifiuto.C'è l'Ecocentro di Veritas a Campalto, dove chiunque può andare col furgone e disfarsi di qualsiasi cosa: cartoni e carta, legno, plastiche, rifiuti vari, elettrodomestici, prodotti elettronici, metalli, vetri; dopodiché Veritas provvederà a smaltirli nel modo corretto.E invece non c'è verso, troppi continuano a scaricare lungo i bordi delle strade e nelle isole della laguna inquinando e provocando degrado: dai rifiuti pericolosi a porzioni di case demolite e ristrutturate, fino alle barche. C'è di tutto. Durante decenni di incuria del ponte della Libertà centinaia di abusivi hanno scaricato di tutto sotto agli archi e, come si sa, oggi sono tutti chiusi. Lo stesso vale per quelle isole dove lo stato di abbandono è praticamente totale, e purtroppo sono sempre di più. Costituiscono una ricchezza enorme, per un turismo organizzato, consapevole e rispettoso della natura ma nelle discariche non ci vanno turisti.