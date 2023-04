JESOLO - Fallimento di Isola Blu, venduti tutti i lotti. Si sono conclusi le vendite degli immobili delle seconde aste che si sono svolte martedì, mercoledì e ieri pomeriggio. Con queste ultime vendite sono stati ricavati circa 3,8 milioni di euro, cifra che va a sommarsi agli oltre 25milioni di euro incassati con le vendite dello scorso novembre. In questo modo si è dunque conclusa l'asta del compendio immobiliare realizzato alle spalle di piazza Brescia. Si tratta delle due palazzine con appartamenti e spazi commerciali realizzate dalla Edil Sg, la società di Macerata dichiarata fallita ancora lo scorso luglio a fronte di un "buco" di circa 30 milioni di euro. A seguire l'intera operazione è stato il curatore Alvise Crety, il noto commercialista con studio a Mestre che dal suo quartier generale ha gestito tutte le varie fasi e ora concluderà l'operazione concludendo le operazioni di trascrizione e si sta occupando dei decreti di trasferimento. In questo senso entro un mese verranno completati quelli della prime aste mentre per la fine dell'estate dovrebbero essere conclusi anche quelli di queste ultime vendite. Tra i vari adempimenti ci sarà anche la determinazione dei debiti Imu, quindi l'analisi delle cifre spettanti ai creditori come per esempio le spese di gestione del condominio, con i successivi ristori.



LA PARTITA

Nelle ultime settimane l'interesse per il complesso immobiliare era cresciuto notevolmente, tanto che parte di queste ultime aste, tutte riferite a spazi direzionali e commerciali (alcuni già occupati), sono state particolarmente "combattute" anche con una serie di rilanci. Una serie di lotti è stata assegnata ad un soggetto terzo grazie ad una specifica istanza di assegnazione presentata nei giorni scorsi, mentre altri sono stati aggiudicati da delle aziende, tra le quali una società immobiliare e una società di costruzione. E sempre in questa asta è stato anche assegnato lo spazio che attualmente ospita la caserma provvisoria dei carabinieri, per la quale continuerà il contratto di affitto in essere. Da ricordare che gli appartamenti erano stati invece assegnati ancora con le vendite di novembre, in larga parte assegnate al fondo Aquileia Capital Services, che fa riferimento al gruppo d'investimento statunitense Bain Capital Credit, con sede a Udine ma anche a Milano e Roma. Sempre in quella occasione ad essere aggiudicato è stato anche il terreno legato al fallimento, già dichiarato edificabile e sul quale era già prevista la realizzazione di un nuovo residence. Tra le possibilità quella di realizzare un nuovo spazio per ospitare le forze dell'ordine in servizio a Jesolo, creando così un vero e proprio distretto della sicurezza in un punto strategico della città.