Islamici in corteo: «No al terrorismo» Tra la folla neppure una donna

MESTRE - «No al terrorismo, sì alla pace» e ancora «L'isis non è Islam». Così hanno manifestato lungo Corso del Popolo a Mestre (Venezia) alcune decine di cittadini bengalesi a favore della convivenza civile. Il corteo - nessuna donna presente - oltre ad essere accompagnato da manifesti e slogan si è contraddistinto per i copricapi dei partecipanti, tutti con un berretto con frontino bianco. Ad organizzarlo e sostenerlo le organizzazioni islamiche di etnia bengalese presenti a Venezia, nella sua terraferma e nel cosiddetto Veneto orientale. Presenti polizia e vigili urbani per la gestione del traffico, tutto si è svolto senza incidenti.

