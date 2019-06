Isabella, morta a 9 anni per una rara forma di tumore intracranico

di Giuseppe Babbo

JESOLO - E' stata unaa spegnere per sempre il sorriso di, una bambina di soli 9 anni. Originaria di Jesolo - dove vive ancora il nonno, l'ex vicesindaco Antonio Colabraro - da circa cinque anni Isabella si era trasferita in Austria, ad Aldrans, un piccolo comune alle porte di Innsbruck, assieme al papà Nicola e alla mamma Diana Cappellini. Una nuova vita tra le montagne del Tirolo, per conoscere una cultura diversa. E si era integrata alla perfezione nella nuova realtà, sviluppando nuove amicizie e imparando da subito la lingua tedesca.