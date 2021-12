Nuovo IperLando, inaugurazione e caos viabilità Foto

MESTRE - Apertura come previsto alle 7.30 di oggi - 8 dicembre - e inaugurazione ufficiale alle 8.30. Ha aperto a Mestre il nuovo IperLando di via Caravaggio nei pressi dello snodo della tangenziale. Ben 1.500 mq di area per la vendita al dettaglio per il marchio padovano che ha fatto la storia della Grande distribuzione veneta.

Per aprire a Mestre, tra la rotatoria Castellana che porta in tangenziale e la zona dei megastore del Terraglio il gruppo ha investito 3 milioni di euro per una nuova viabilità, necessaria per evitare ingorghi. Tre corsie in uscita dalla rotatoria della tangenziale in direzione via Bella con ccesso riservato allìarea commerciale. In uscita verso il centro di Mestre due corsie con una bretella di accesso diretto alla tangenziale di Mestre.

Oggi la nuova viabilità è stata messa subito alla prova con l’avvio, nel giorno festivo dell’Immacolata.

L’investimento complessivo per l’insediamento nell’area è di circa 30 milioni di euro. E nella nuova zona commerciale di via Caravaggio in futuro si attendono altri arrivi: di un megastore di calzature.