Si fondono Ire e Scuola dei Battuti: nasce la più grande Ipab del Veneto

VENEZIA

Annunciata a inizio anno, ricevuta l’approvazione dalla Regione, mercoledì 1. gennaio nascerà l’Ipab “Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane”, la più grande esistente nel Veneto, frutto dell’unione delle Ipab Ire e Antica scuola dei Battuti. Per il momento non cambierà nulla: gli attuali consigli di amministrazione dei due enti rimarranno in carica fino al rinnovo delle cariche, previsto per la metà del mese di gennaio. Al Comune spetta la nomina di quattro componenti, scelti tra quanti hanno risposto al bando in scadenza il 2 gennaio, e uno al prefetto.

LA RIFORMA

La sede legale e amministrativa del nuovo ente sarà a Palazzo Contarini del Bovolo, ma ci sarà anche una sede operativa a Mestre, in via Spalti. «È questo l’ultimo tassello di una prima fase di riforma del welfare cittadino che ha visto passare le Ipad del Comune di Venezia da cinque a due – spiega l’assessore Simone Venturini - Abbiamo effettuato la razionalizzazione mediante alcune fusioni che ci hanno consentito di ridurre i costi. Abbiamo anche accorciato alcune filiere decisionali e resa più omogenea l’azione di questi soggetti nell’ambito del welfare cittadino. Sin da subito il Comune ha cercato di operare una regia con le Ipab, in modo che le azioni dell’amministrazione comunale fossero coordinate con quelle delle Ipab e viceversa, ottenendo importanti risultati. Ora a gennaio nasce questo grande soggetto che consentirà una maggiore efficienza nella gestione dei servizi, una razionalizzazione dei costi, l’arrivo di importanti economie di scala sotto il profilo degli appalti e dei servizi esterni. Ma soprattutto diamo vita a un soggetto che per la sua grandezza, per la sua capacità patrimoniale, per la sua solidità di bilancio può affrontare la prossima sfida dell’aumento dei servizi al pubblico e del confronto con il settore privato, molto competitivo, con serenità e capacità di sostenere le sfide».

LE CONSEGUENZE

L’unione sarà vantaggiosa anche per l’utenza. «Questa scelta ci consentirà di non aumentare le rette a carico dei familiari anche per i prossimi quattro anni – continua l’assessore Venturini – Il nuovo ente potrà fare scelte importanti, creare nuovi servizi, dar vita a una maggiore efficacia nel suo spettro d’azione, sempre in coordinamento con l’amministrazione comunale. Il prossimo anno la casa di riposo dell’Ire Contarini, alla Gazzera, aumenterà la sua portata con la realizzazione di ulteriori 90 posti; il centro diurno Alzheimer ivi contenuto raddoppierà la sua capienza arrivando a circa 50 posti. Parallelamente anche la struttura di Mestre dell’Antica scuola dei Battuti sarà oggetto di un ampio piano di ristrutturazione e riqualificazione».

IL PATRIMONIO

Continuerà ovviamente, spiega ancora Venturini, l’impegno nelle tre strutture storiche dell’Ire di Venezia e l’impegno di mettere a disposizione il patrimonio residenziale delle due Ipab, non più in vendita, per famiglie e persone che vogliono risiedere a Venezia, partendo dal rilancio dell’area dell’ex ospedaletto Ss. Giovanni e Paolo, con un progetto che, mantenendo la sostenibilità finanziaria dell’ente, realizzi case per veneziani. «È questo il modo più intelligente e più coretto per garantire la continuità dell’assistenza socio sanitaria che rimane pubblica – commenta il presidente dell’Ire, Luigi Polesel - Negli aspetti operativi non cambierà niente: Venezia e Mestre manterranno le loro strutture ed anzi per i lavoratori c’è la sicurezza di avere alle spalle un ente molto solido, con mille addetti (800 diretti e 200 indiretti). Se saremo ancora noi a guidare la nuova Ipab ci impegniamo a non aumentare le rette. Ci piacerebbe dare continuità e concludere tutti i progetti che abbiamo in piedi».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA