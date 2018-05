Bimbo di 5 anni travolto sulle strisce pedonali all'uscita dall'asilo

CAVALLINO (VENEZIA) - Un bambino di 5 anni è stato investito oggi da un'automobile mentre attraversava le strisce pedonali con la mamma dopo essere uscito dall'asilo comunale di Treporti (Venezia). L'incidente è avvenuto verso le ore 16. Il bimbo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Cà Foncello di Treviso, non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi. Al volante del veicolo, una Opel Astra, c'era una 27enne del posto, che non è riuscita ad arrestare la propria marcia in tempo, ma per fortuna stava transitando a velocità moderata.

