Investito sulla Strada regionale 74, grave un ciclista

BIBIONE - Investito da un furgoncino sfonda il cristallo: grave un ciclista. L'incidente stradale è successo verso le 7.30 sulla strada regionale 74 a Bevazzana di Bibione. Tutto è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione il furgoncino ha investito un ciclista in prossimità del ristorante "Al Fogo", sulla Regionale. Subito il conducente ha allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento di Bibione e i Vigili del fuoco di Lignano. Il malcapitato è stato trasferito in ospedale. Inevitabili i disagi per la viabilità per chi si dirige verso il mare. Verso le 8 il soccorso stradale dell'Aci "Perissinotto" ha rimosso i mezzi incidentati.