Investito in bici da una Golf, vola sull'asfalto: 45enne è grave

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Investito da un'auto - una vecchia Golf - guidata da un suo connazionale, un 45enne senegalese è grave in ospedale.Il ferito, residente a Torre di Mosto, è stato investito da un 50enne residente a Montebelluna che alla guida di una Volkswagen Golf stava percorrendo via Confin a Torre di Mosto. Erano le 15.30 quando è arrivata la richiesta di soccorso al 118.Sul posto si sono precipitati i sanitari di San Donà con i colleghi di Treviso arrivati con l'elicottero. Il ciclista è stato stabilizzato e quindi trasferito all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Le sue condizioni sono gravi. Tutti è ora al vaglio dei carabinieri della Radiomobile di Portogruaro che dovranno stabilire cause e responsabilità.