Investe un cinghiale con l'auto, 22enne rimane ferito

CAORLE - Centra il cinghiale con l'auto e rimane ferito. È accaduto questa sera verso le 21.30 tra le campagne di Brian, nel territorio comunale di Caorle. Un 22enne di Eraclea stava percorrendo con la sua Lancia Musa la strada metropolitana 54 che porta alla cittadina marinara. All'improvviso un grosso cinghiale gli ha attraversato la strada e per il giovane non c'è stato modo di evitare l'impatto. Un botto impressionante, tanto che nello schianto sono scoppiati gli airbag. Il giovane conducente ha riportato del traumi mentre per l'animale selvatico non c'è stato modo di salvarlo: è morto nello schianto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il soccorso stradale Vaccaro per rimuovere il mezzo e per segnalare l'ostacolo in un tratto di strada completamente buia. A Brian sono arrivati anche gli agenti della Polizia metropolitana di Venezia e la Polizia locale di Caorle per i rilievi.