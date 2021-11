Intossicazione alla scuola materna: colpiti una trentina di bimbi, 26 non sono rientrati in aula

SPINEA - Una intossicazione di probabile origine alimentare ha colpito due terzi dei bimbi di una scuola materna di Spinea. Solo 8 dei 34 piccoli alunni della materna sono rientrati oggi in aula, gli altri 26 restano quindi sotto osservazione. I primi sospetti erano stati rivolti al pranzo servito ieri - 9 novembre - dalla mensa scolastica - che fornisce il cibo anche altre 5 scuole del territorio - ma in nessun'altro plesso vi sono stati i problemi generalizzati (vomito, malessere e occhi arrossati) accusati dai più piccoli. Nessun bambino ha avuto gravi conseguenze; solo una madre si sarebbe recata al pronto soccorso con il figlio.

Il sindaco, Martina Vesnaver, ha spiegato che sono in corso tutti gli accertamenti del caso, iindirizzati ora a capire se l'intossicazione possa essere stata dovuta a quale alimento portato in classe dall'esterno, magari in occasione delle festicciole per Halloween.