Intermizoo, centro nazionale per la selezione dei tori, scala le classifiche internazionali

CAORLE - L'azienda Intermizoo, controllata da Veneto Agricoltura, con sede a Vallevecchia di Caorle, è stata riconosciuta centro di riferimento nazionale per la selezione dei tori campionissimi dall'Associazione Allevatori di Razza Frisona Bruna e Jersey (Arfbj).

Lo rende noto il presidente del veneto Luca Zaia. «Intermizoo - precisa Zaia - è proprietaria di oltre 230 selezionati tori di razza Frisona. I suoi tori si posizionano in vetta alle classifiche tecniche che ne stabiliscono il valore riproduttivo. Oltre 1 milione e 200 mila le dosi di seme prodotte ogni anno ed esportate in 55 Paesi di tutto il mondo. Questa società, sorta con lo scopo di aiutare gli allevatori veneti a migliorare la propria attività dal punto di vista genetico e produttivo degli animali allevati, sta scalando con ottimi risultati queste speciali classifiche zootecniche nazionali e internazionali. Ottenere questi risultati, e soprattutto essere inseriti nella speciale classifica Ies, che considera come parametri l'indice economico e quello salute/sostenibilità, conferma il successo ottenuto. Sono di Intermizoo i primi otto tori in classifica e, tra questi, ricordo il super toro Miura che, a livello mondiale, si è posizionato primo e secondo in altre due specifiche graduatorie - conclude il governatore - Questa attività di ricerca e innovazione conferma l'attenzione verso tutto il comparto del settore primario, che insieme al turismo, rappresenta il grande motore dell'industria Veneta, dove l'eccellenza incontra oggi la sostenibilità e l'innovazione»