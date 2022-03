NOALE - Se ne andata a 25 anni Giorgia Carchesio Ghedin. A Noale la scomparsa ha lasciato profondo sgomento anche perchè la famiglia è molto conosciuta. La famiglia Ghedin da sempre gestisce il soccorso stradale in tutto il miranese ed il noleggio e vendita di auto con la sede principale in via Marconi dietro l’Aprilia, sempre a Noale. Giorgia era stata ricoverata domenica scorsa in ospedale a Camposampiero per una grave insufficienza respiratoria e purtroppo giovedì sera il suo cuore ha cessato di battere gettando nello sconforto il papà Gianni e la mamma Patrizia.



VITA IN SALITA

Il 4 novembre 1996, giorno della sua nascita, Giorgia nacque con una grave sofferenza fetale in quanto non era stato effettuato il taglio cesareo e questo le creò conseguenze molto gravi per la sua crescita, tanto che la mamma Patrizia non potè più lavorare e dovette dedicare la sua vita interamente alla figlia. Dopo alcuni anni l’Ulss venne condannata al risarcimento dei danni patiti, che purtroppo erano irreversibili.

Giorgia frequentava il centro educativo ricreativo diurno Cerid Domino di via Pozzuoli a Spinea, dove era seguita dagli operatori socio sanitari e dagli educatori. I genitori Gianni e Patrizia desiderano ringraziare di cuore questa struttura che tanto si è prodigata per la loro figlia. Oltre alla mamma Patrizia anche il papà Gianni (luogotenente dei carabinieri con incarichi speciali al comando provinciale di Padova) e i nonni Antonio e Francesca hanno sempre assistito la Giorgia fino al tragico epilogo di giovedì sera. I funerali si svolgeranno domani, martedì alle 15.30 in chiesa a Noale per poi accompagnare la giovane Giorgia al cimitero di Noale.

