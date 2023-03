Installato il nuovo ponte, la Jesolana riapre in anticipo

JESOLO - Lavori terminati, la Jesolana riapre in anticipo tra Sindacale e Lugugnana. La Città metropolitana di Venezia ha comunicato che la SP42, nel tratto in corrispondenza sul ponte sul canale Lugugnana, verrà riaperta al traffico veicolare oggi, giovedì 30 marzo alle 17. L'ordinanza prevedeva invece la riapertura per sabato primo aprile alle 18. I lavori sono stati conclusi infatti in anticipo e questo ha permesso l'immediata riapertura. Un intervento da record per la Città metropolitana che in poche settimane ha realizzato il nuovo ponte grazie all'ottima sinergia tra le maestranze, l'Ente e gli ingegneri.

Il nuovo manufatto ha coinvolto lo studio di ingegneria Zanet e Scorzon di Portogruaro. Con la riapertura della Jesolana saranno tolte le deviazioni a Lugugnana e a Serrai. Il prossimo intervento sarà per il ponte sul fiume Riello lungo la Sp 59, a Sesta Presa di Caorle.