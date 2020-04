Disturbi del sonno, un servizio dell'Ulss 3 per dipendenti e familiari

CORONAVIRUS VENEZIA Insonnia da Coronavirus, l'Ulss 3 Serenissima, attraverso il Centro per i Disturbi del Sonno della Neurologia di Mirano-Dolo e l’Unità operativa di Neurologia di Mestre, ha aperto le porte ai propri dipendenti e ai loro familiari con uno sportello telematico di informazione e supporto sui disturbi del sonno.

Tutti i Dipendenti dell'Ulss 3 Serenissima che, in questo momento vogliono comprendere come meglio gestire il proprio benessere e quello dei loro familiari (in particolare dei minori) in relazione al sonno, potranno contattare degli esperti che potranno fornire consigli ed indicazioni pratiche.



Lo sportello è coordinato dai Direttori della Neurologia di Mestre, Rocco Quatrale, e della Neurologia di Mirano, Luigi Bartolomei. I medici coinvolti, esperti in Disturbi del Sonno con certificazione dell’Associazione Italiana di Medicina del Sonno (AIMS), sono la dottoressa Giorgia Chinaglia, Neurologa a Dolo, la dottoressa Beatrice Bendagli, Neuropsichiatra Infantile a Dolo, e il dottor Pietro Luca Ratti, Neurologo a Mestre. Insieme garantiscono, per tutto il periodo dell'emergenza Covid-19, la possibilità di accedere ad una consultazione telematica gratuita.

Gli esperti di Medicina del Sonno rispondono alle richieste di tutti quelli che sentono di aver bisogno di migliorare il proprio sonno, o che più semplicemente vogliono accrescere la percezione e la consapevolezza del proprio benessere legato al sonno. Si accede allo sportello inviando un messaggio per e-mail alla casella di posta dedicata, gestita dagli esperti indicati, previa lettura dell'informativa sul trattamento dei dati reperibile nel sito aziendale nella sezione “privacy”, ai fini del consenso al trattamento dei dati per le finalità di supporto e cura dello sportello telematico.

Le risposte degli esperti di Medicina del Sonno vengono perfezionate nel corso dei giorni seguenti la richiesta compatibilmente con il numero delle richieste.

Contatti e-mail: disturbi_sonno@aulss3.veneto.it. Rispondo Giorgia Chinaglia per il Distretto Mirano/Dolo e Chioggia, Pietro Luca Ratti per il Distretto Mestre e Venezia, e Beatrice Bendagli per consulenze pediatriche (in tutti i Distretti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA