MIRA - Quando ti svegli all'alba per andare al lavoro e ti trovi a tu per tu con il ladro che ha appena scassinato alcune auto dei vicini. E dopo la sorpresa lo talloni, chiami i carabinieri, comunichi in tempo reale gli spostamenti dello sconosciuto e sei determinante nella sua cattura.



Succede ieri mattina a Oriago, dalle parti di via Risorgimento. Sono passate da poco le 5 quando il 60enne esce in giardino per prendere la macchina da sotto una pompeiana per recarsi alla Gazzera a Mestre, dove gestisce un negozio che ha il permesso di continuare l'attività anche in questi tempi di emergenza sanitaria. Sta salendo al posto di guida e vede la sagoma di un ragazzo sbucare da dietro una vettura parcheggiata accanto alla sua. Scusi lei chi è, cosa fa qua, ma come è entrato?. La risposta che ottiene è incomprensibile, ma capisce che è un giovane e che di sicuro non è straniero. E che soprattutto scappa. Di corsa. Il tempo di imboccare la strada principale ed ecco che lo vede guardare oltre la siepe della villa accanto e capisce che non si tratta di un balordo magari anche un po' brillo che si trova lì per caso, bensì di qualcuno che è lì per un solo motivo: rubare.



L'INSEGUIMENTO

Allora il commerciante senza pensarci più di tanto si mette all'inseguimento. Ma prima telefona al 112 e comunica tutti i movimenti del malvivente: via delle Azalee, poi via delle Mimose, poi lo perde. «Con ogni probabilità spiega il 60enne si era intrufolato in qualche cortile e si era nascosto. All'operatore della centrale dell'Arma dico che non posso più trattenermi, ero già in ritardo e dovevo correre ad aprire il mio punto vendita».

Ma le informazioni fornite ai militari sono preziose e la pattuglia che arriva dalla tenenza di Mira agisce a colpo sicuro: nei guai finisce una vecchia conoscenza di appena 21 anni, che abita in zona e che alle spalle ha già diversi reati contro il patrimonio forse legati a una storia di tossicodipendenza. La descrizione fisica corrisponde e anche l'abbigliamento: ben vestito, giubbotto beige trequarti, e borsa nera a tracolla: dentro la refurtiva dei colpi messi a segno nella nottata: occhiali da sole, caricabatteria, capi di abbigliamento, ovvero gli oggetti razziati nelle cinque o sei vetture forzate. Gli uomini dell'Arma hanno gioco facile a rintracciare i derubati quasi tutti concentrati nell'area in cui abita l'esercente e a ridosso della stazione. Ultimo aggiornamento: 12:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA