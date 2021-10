MESTRE - Da domenica prossima tornano le domeniche ecologiche, una al mese da qui a fine anno. Il Comune ha individuato queste date: 17 ottobre, 21 novembre (festa della Madonna della Salute) e 26 dicembre (Santo Stefano). In queste tre giornate ci sarà lo stop (quasi) totale al traffico, dalle 8.30 alle 18.30, su tutto il territorio di terraferma, fatta eccezione per le tangenziali di raccordo e i percorsi necessari per accedere ai parcheggi...

