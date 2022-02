VENEZIA - Ci sono otto famiglie che vivono nell'ex Caserma Sanguinetti di San Pietro di Castello e che ora temono che le loro case vengano trasformate in foresteria o altre attività ricettive, come ipotizzato dalla delibera del Comune che prevede la valorizzazione dell'intero complesso. L'ex monastero di proprietà del Demanio che fu destinato a ospitare i dipendenti della Marina profughi di Pola, una volta che fu dismesso come sede militare, fu in parte trasformato dai residenti, negli anni Sessanta, che ne ricavarono degli appartamenti a loro spese, con cifre talvolta ragguardevoli. E in parte è disabitato e abbandonato, lasciato all'incuria. Chi ci abita, finora, aveva ha sempre pagato regolarmente il canone secondo un contratto di concessione generico e in cui non c'era alcuna scadenza, nè era specificato il fatto che si trattasse di abitazioni.



LA REVISIONE

Da qualche anno il Demanio ha avviato una serie di revisioni, ad esempio anni fa è stato mandato un conguaglio con gli arretrati da pagare, che è stato puntualmente saldato da tutti. Ci sono stati dei sopralluoghi con dei tecnici, che avrebbero voluto far mettere i campanelli e un cancello esterno. Perchè lì di campanelli non ce n'erano.

Circa un anno fa, però, è arrivata una lettera in cui si annuncia ai concessionari la stesura di un nuovo contratto, che durerà tre anni. E questo messo in allarme i residenti, alcuni dei quali vivono lì dall'infanzia.

Un riordino amministrativo all'interno del Demanio che probabilmente non ha nulla a che fare con il progetto presentato da Artea, la società francese che vorrebbe assumere la gestione del complesso investendo circa 26 milioni di euro per trasformarlo in sede di attività culturali e foresteria.



LA PREOCCUPAZIONE

Ma che è comunque fonte di preoccupazione. Nel frattempo si moltiplicano le prese di posizione. Giovanni Andrea Martini sottolinea che «suona un po' da presa in giro la similitudine del cohousing e del co-living con la vita dei monaci che animavano il chiostro di San Pietro, poi diventato caserma Sanguinetti. Un ora et labora in cui mancherebbe l'ora sostituito con ristorazione, Spa, intrattenimento nel parco in ora serale. Tra le destinazioni: scuola di hotellerie, coworking, startup. Suona come una ulteriore e più pesante presa in giro il costante riferimento al fatto che si vuole rendere il tutto il più possibile di fruibilità pubblica, perché lo si dice proprio nei passaggi in cui si precisano le limitazioni all'uso pubblico. Ad esempio quando si parla del parco: sarà nella sua sostanza aperto al pubblico tranne che per una parte destinata alla ristorazione ad uso esclusivo di Artea. Sarà pubblico per tutto il tempo tranne che per la sera che verrà utilizzata per l'intrattenimento privato dei clienti. Insomma, spazi e tempi gestiti dai privati».

Intanto ieri sera i residenti si sono ritrovati con alcuni consiglieri comunali, tra cui Marco Gasparinetti, la senatrice Orietta Vanin, già autrice di un'interpellanza parlamentare, alcuni rappresentanti della Municipalità per valutare eventuali azioni da intraprendere.