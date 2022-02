VENEZIA - L’effetto Covid si mostra tutto sul numero dei certificati di malattia pervenuti in questi mesi all’Inps. È un po’ come se la curva del grafico dei contagi e quella della documentazione medica andassero di pari passo: cresce l’una, cresce l’altra; diminuisce l’una, diminuisce l’altra. I numeri forniti dalla sede provinciale dell’Istituto della previdenza sociale dicono che circa il 28% delle malattie, giustificate e pagate, dal primo ottobre scorso a quattro giorni fa, sono da ascriversi proprio al Covid. «L’ultima ondata pandemica, in particolare, è quella che si è fatta sentire maggiormente, per la maggiore diffusività della variante Omicron – spiega il direttore Vincenzo Petrosino –. È evidente come l’andamento in progressivo crescendo, fino al picco di gennaio, si rifletta sulla stessa quantità di certificati. Ma ora s’inizia a intravvedere la flessione corrispondente al miglioramento della situazione dei contagi».

CERTIFICATI QUASI TRIPLICATI

La serie storica di raffronto è eloquente: se nell’ottobre 2019, quando l’emergenza sanitaria non era ancora scoppiata – sebbene, probabilmente, il virus fosse già arrivato – i certificati erano 24.139, mentre due anni dopo sono stati 27.427. A novembre 2019 erano stati 22.559, nel novembre 2021 sono stati 32.953, una differenza netta nell’ordine di 10 mila unità. Dicembre ne ha avuti rispettivamente 21.691 nel 2019 e 42.097 nel 2021, il doppio. Una crescita continua e progressiva, come si vede. Fino al boom di gennaio: 27.419 sono stati i certificati nel primo mese del 2020, ben 61.553 a gennaio 2022. Febbraio, invece, sembrare segnare l’inversione di tendenza, visto che nei primi 12 giorni del mese in corso i certificati sono stati 19.198. In proiezione è probabile la chiusura a 30 mila, pari, dunque, alla metà di gennaio. Il totale certificati pervenuti in questi ultimi quattro mesi e mezzo fa 183.228. Di questi, per Covid sono 51.881, pari al 27,86%. “Poco meno di un terzo”, sottolinea Petrosino, ricordando che la malattia viene riconosciuta sia in caso di positività sintomatica, quando cioè la persona sta poco bene, ma anche in ipotesi di quarantena per contatto, che però dal primo gennaio scorso non viene più indennizzata.

SMART WORKING

«A quanto pare si va, però, verso un emendamento al decreto legge Milleproroghe, in sede di conversione, per l’estensione della tutela economica», annuncia il direttore che fa il punto anche sullo smart working: «Ovviamente ci sono professioni, in primis quelle impiegatizie in ufficio, che hanno potuto ricorrere al lavoro agile da remoto, con tutti i vantaggi del caso. Per altre, invece, questo non è stato possibile, per cui l’effetto Covid si è fatto sentire tutto sotto il profilo economico e della continuità dell’attività». Impossibile, invece, sapere quanti pensionati Inps sono purtroppo morti a causa del virus. Anche se, forse, un’indicazione generale potrebbe venire dal numero totale dei trattamenti pensionistici attualmente in vigore in provincia. “C’è un dato che emerge – afferma Petrosino – Per la prima volta dal 2018, nel 2021 c’è stata una diminuzione del numero nell’ambito delle pensioni private, scese dalle 252.728 del 2020 alle 251.468 al 31 dicembre dell’anno scorso. Flessione che, al contrario, non si registra nel pubblico, dove anzi i trattamenti sono leggermente cresciuti dai 42.295 a 42.669 negli ultimi 12 mesi, anche in virtù degli scivoli che hanno portato molti lavoratori alla quiescenza”. Si evince, pertanto, che le pensioni erogate dall’Inps nel veneziano sono complessivamente circa 300 mila su una popolazione di circa 850 mila residenti: il 35%, oltre un terzo, l’ennesimo dato, se ancora serviva, che conferma il progressivo invecchiamento della popolazione. Un lavoro enorme per l’Inps che anche a livello provinciale deve fare i conti con la riduzione del personale: basti dire che se nel 2018 i dipendenti erano oltre 300, ora sono scesi a 233. .