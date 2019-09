L'Inps cambia tutto: da lunedì accessi solo su prenotazione via Internet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Da lunedì prossimo - 9 settembre - novità all'Inps di Mestre: accessi solo su prenotazione nell'agenzia di via Dante 95. D'ora in poi l'accesso libero agli sportelli verrà mantenuto solo per i servizi veloci e a bassa complessità (rilasci codici Pin, consegna documenti e stampa certificazione unica). Per tutti gli altri - cioé i servizi informativi tradizionali, quali i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni dell'Istituto, pratiche e verifiche dello stato di una...