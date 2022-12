Iniziative natalizie per i bimbi all'Outlet di Noventa con quadri sonori e laboratori

Noventa di Piave - Mese di dicembre all’insegna dei più piccoli, anche se non mancano la iniziative pensate per i genitori, allieterà l’attesa delle Festività a Noventa di Piave Designer Outlet. Da domani 8 all’11 dicembre presso la Piazzetta del Doge, con orario 10-18, tutti i bambini si potranno divertire con i quadri sonori e i laboratori creativi a tema musicale natalizio organizzati nell’ambito del progetto Paper Sounds in collaborazione con Fenice Education , il dipartimento di attività educative del Teatro La Fenice di Venezia.

Sabato 17 e domenica 18 dicembre, invece, sarà la volta di Babbo Natale che arriverà nel Centro per incontrare i nostri ospiti e sarà a disposizione per scattare assieme una foto ricordo.

Ma la magia del Natale a Noventa Outlet non finisce qui e tra le novità di quest’anno c’è anche la possibilità di vincere una automobile FIAT 500 Hybrid e altri premi a favore di una mobilità sostenibile come biciclette e monopattini partecipando al concorso di Natale fino al 6 gennaio 2023.