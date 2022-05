Porto, infortunio allo scarico containers: 19enne gravissimo

VENEZIA - Gravissimo infortunio sul lavoro oggi, 23 maggio, al Porto di Venezia: questa mattina un lavoratore di 19 anni è caduto mentre lavorava allo scarico dei containers al terminal Vecon del porto di Venezia. Le sue condizioni sono gravi. I sindacati del Porto: «Esprimiamo profonda tristezza e amarezza per un giovane lavoratore che lavorando si fa male, senza se e senza ma. Non deve succedere, ma accade e si pensa ai perché e alle responsabilità sempre dopo. Basta incidenti-infortuni sul lavoro, basta rischiare la vita per il lavoro. Ognuno faccia la sua parte»