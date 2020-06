Infortunio sul lavoro: operaio morto nella ditta di carpenteria, stava lavorano alla pressa

MAERNE - Infortunio mortale sul lavoro questa mattina, attorno alle 7, a Maerne. L'incidente è avvenuto in via I Maggio, al civico 40, in una ditta di carpenteria. La vittima è un operaio dell'azienda che stava lavorando su una pressa. Non si conoscono ancora le cause dell'infortunio. Sul posto sono arrivati rapidamente ambulanza del 118, carabinieri e Spisal, ma i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.



Ultimo aggiornamento: 10:17

