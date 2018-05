Infortunio sulla barca a vela: sparano i razzi segnalatori. Salvati

CORTELLAZZO - Operazione di salvataggio da parte della Capitaneria di porto al largo di Cortellazzo (Venezia). È successo quando gli occupanti di un'imbarcazione a vela di 10 metri hanno sparato 3 razzi di segnalazione mentre si trovavano a circa 7 miglia dalla costa. Subito sono giunte più segnalazioni allarmate alla guardia costiera di Jesolo, che ha inviato una motovedetta per individuare coloro che avevano chiesto i soccorsi.



A bordo del natante in difficoltà si trovavano 6 persone di nazionalità della Repubblica Ceca, tra cui un uomo sulla sessantina che, per cause al vaglio degli esperti, aveva riportato un trauma cranico. A ricevere le coordinate Gps della posizione dell'imbarcazione sarebbero stati i sanitari della centrale operativa del 118. A raggiungere materialmente la barca al largo, viste le condizioni meteo difficili, è stata una motovedetta della capitaneria di porto di Venezia, tra pioggia fitta e vento forte. A quel punto il ferito, cosciente, è stato trasbordato assieme alla moglie e portato nella sede della capitaneria di porto di Jesolo, dopodiché il trasferimento in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA