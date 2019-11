Influenza, i sindaci si vaccinano in massa: «Sarà molto aggressiva»

di Marco Corazza

SAN STINO - In fila con fascia tricolore addosso e braccio scoperto per vaccinarsi contro l'influenza. Mercoledì 13 novembre i sindaci del Veneto orientale si presenteranno in massa nella sede del Distretto Socio-Sanitario di San Stino di Livenza per compiere un gesto esemplare e sostenere in prima persona le vaccinazioni contro l'influenza. Un modo dunque per sensibilizzare la cittadinanza a ad immunizzarsi, dato chein arrivo dovrebbe essere particolarmente aggressiva e quindi può costituire un pericolo in particolare per anziani e in generale per le fasce più deboli della popolazione.