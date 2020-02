Influenza. Secondo caso grave di influenza: 60enne ricoverata in Rianimazione

Influenza, Emma morta a 10 anni: "Abbiamo fatto di tutto per salvarla ma era impossibile" Bambina di 10 anni muore per le complicazioni di un'influenza di tipo B. La tragedia ha colpito una famiglia di Silea, in provincia di Treviso. Influenza Veneto, picco atteso a metà febbraio. 177.100 persone colpite, 6 casi gravi - Scarica il bollettino ufficiale TREVISO - Una corsa contro il tempo nel cuore della notte per provare a salvare la piccola Emma.

Ultimo aggiornamento: 08:28

MESTRE - Il secondo, segnalato ieri dal Gazzettino sulla base del bollettino della Regione con le rilevazioni della settimana di osservazione tra il 20 e il 26 gennaio, riguarda una donna di 60 anni, residente in terraferma, che dopo aver contratto la malattia di stagione ha conseguentemente sviluppato un. Giunta in condizioni preoccupanti al Pronto soccorso dell’ospedale dell’Angelo, adesso si trova ricoverata in Rianimazione. La signoraÈ una situazione del tutto analoga all’operaio quarantenne, lavoratore fuori sede, che a ridosso di Capodanno era finito in Terapia intensiva per la medesima complicanza che ha colpito l’apparato polmonare. Anch’egli non si era vaccinato. Entrambi i pazienti sono sottoposti ad “Ecmo”, la tecnica piuttosto invasiva e rischiosa che supporta le funzioni vitali dei polmoni e del cuore mediante circolazione extracorporea. C’è pericolo di vita e comunque sia il trattamento non è a breve termine. Stando al bollettino regionale i casi gravi in tutto il Veneto sono 6, cui va aggiunto il decesso della bambina di 10 anni avvenuto nel trevigiano.Nell’ultima settimana, in città, si sono ammalate circa 6.500 persone. L’incidenza regionale, 7,68 casi per mille residenti, è in crescita rispetto a quella della settimana del 13-19 gennaio, ma resta comunque inferiore a quella nazionale, 10,58. L’età maggiormente colpita resta quella pediatrica, tra 0 e 4 anni, con un’incidenza che sale a 21,84 casi per mille bambini, quasi raddoppiata rispetto agli 11,80 della settimana precedente. La variazione è significativa anche per la fascia 5-14 anni, dai 9,11 casi ai 16,47, più contenuta per quella 15-64 da 5,48 a 7,11. Per gli over 65 (gli anziani), invece, è scesa da 2,15 a 1,82.