Leonardo Visentin, il comico influencer dei social, si racconta: «Non bisogna puntare alla fama»

MARGHERA - Leonardo Visentin, 29 anni, di Marghera, si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università dei Salesiani a Mestre. In questi anni è diventato popolare come “comico dei social media” (YouTube, Instragram, Facebook). «La parola influencer – commenta Leonardo Visentin - non mi è mai piaciuta. Non è che influenzo le persone, cerco di far divertire e donare un po’ di leggerezza alla gente che mi segue nei social. E’ una mia passione e non lo faccio per soldi. Mi diverto e mi piace un sacco. Dieci anni fa mi sono avvicinato al mondo del montaggio e ho cominciato a sperimentare. Nel 2017 ho realizzato il mio primo video sul Veneto scoprendo che c’è molta attenzione nei confronti della nostra Regione, il concetto di solidarietà è molto forte come anche il senso di comunità ed appartenenza e da quel momento in poi ho continuato a registrarne molti altri, in dialetto, che sono stati apprezzati e sono diventati virali. Continuo a fare contenuti che devono piacere in primis a me e, poi al mio pubblico principalmente Veneto». Tra like e follower non è tutto oro però quello che luccica. «Come lavoro – precisa – sono un designer grafico. La mia passione è quella di realizzare video per la mia pagina che mi occupa poco tempo, in media una o due ore ogni due settimane, registrare e montare il video in post produzione. Sono sempre con gli occhi aperti, 24 ore su 24, e osservo tutto quello che mi sta attorno. Appena posso cerco di prendere appunti a seconda delle idee che mi vengono. Per esempio se sto camminando e vedo qualcosa che potrebbe svilupparsi in un’idea prendo il cellulare e me la scrivo subito». Essere un influencer non è tutto glamour e divertimento. «Non bisogna porsi come obiettivo quello di diventare famoso – precisa - devi fare qualcosa che ti piace, che ti appassiona, è la costanza che ci metti che rende i tuoi contenuti migliori rispetto a quelli che si vedono in internet. Se ti piace fare una cosa la devi far vedere al mondo, le persone inconsciamente lo percepiscono e apprezzano quello che fai e… magari … il “like” arriva. Tuttavia ci vuole costanza e tanto lavoro! Quando ho iniziato avevo realizzato 800 video, per alcuni anni non mi badava nessuno, avevo 800 visualizzazioni a video, senza nel tempo alcun senso di miglioramento. Ho continuato perché mi piaceva, fino a quando è arrivato il giorno in cui sono esploso e, la gente ha iniziato a seguirmi in modo più apprezzato. C’è tanto lavoro dietro e non è facile». Leonardo Visentin ieri, 30 giugno, era a Venezia per cercare delle suggestioni, sta per realizzare un nuovo progetto dedicato al capoluogo Veneto. «Venezia – aggiunge – mi ispira sotto ogni punto di vista. Il mio obiettivo è di farla conoscere a tutto il mondo, ovviamente è già conosciuta ma non nei minimi particolari. E, magari in questo caso entro in gioco io, cercando di raccontare quella Venezia che non è nota a tutti ma che potrebbe essere la Venezia migliore. Penso al “Bacaro Tour” che si pone come strumento di divulgazione della storia e delle tradizioni enogastronomiche per scoprire i posti migliori dove poter fare l’aperitivo, andare a cena, oppure fare l’aperitivo e cenare nello stesso locale. Sono certo che le persone che non hanno ancora visto la città possono apprezzare ancor più i luoghi meno famosi e che, magari, sono i migliori».

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Leonardo Visentin, il comico dei social: «Essere influencer non...