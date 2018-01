Infermiera vinta dal male a soli 45 anni, le "sue" ragazze: «Come una mamma»

di Fabrizio Cibin

MUSILE DI PIAVE - Sei stata come una mamma per noi. Sono le sue ragazze ad averle rivolto questo messaggio così carico d'affetto e che testimonia quanto lei avesse fatto per loro.è venuta a mancare all'età di solia causa di unaed ora sono in tante a ricordare quanto abbia fatto per le ragazze che hanno avuto bisogno del Centro di disturbi alimentari dell'Ulss 4 La casa delle farfalle di Portogruaro, dove lavorava. «Quando la notizia si è diffusa riferisce Pierandrea Salvo, responsabile della struttura sono arrivate decine e decine di messaggi da parte delle giovani che abbiamo curato: è la testimonianza più evidente di quanto lei abbia fatto per loro». I messaggi non sono pubblici, ma Salvo garantisce che sono tutti carichi d'affetto profondo per Monica, c'è chi l'ha definita la sua mamma.Monica Cortese, originaria di Mussetta di San Donà di Piave, viveva con il marito Massimo Perissinotto (erano sposati da quasi 20 anni) nella zona del Villaggio del Bosco, a Musile. E' estate del 2017 quando le viene diagnosticato il tumore, che in pochi mesi l'ha tolta ai suoi cari, oltre al marito il fratello Andrea e i genitori Anna Maria e Luigi. Di carattere discreto e riservato, emergeva spesso il suo grande sorriso, che tutti ricordano come una delle cose più belle di lei...