​​Stroncato da un infarto in piazza: era sulla panchina con gli amici quando è stramazzato al suolo

VIGONOVO - Era seduto con alcuni amici su una panchina di un chiosco ambulante che vende polpi cotti al momento, in piazza Marconi a Vigonovo. Improvvisamente, attorno alle 17.30 di ieri, il 71enne Pasquale Nalon, pensionato ed ex artigiano nel settore della pelle, è stramazzato al suolo senza un lamento e non si è più ripreso, nonostante il pronto intervento di un ex pompiere che gli ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo di una equipe del 118 di Dolo. Purtroppo a nulla sono servite neppure le cure dei sanitari, che alla fine hanno dovuto constatare il decesso. Il pensionato, che abitava a Galta, è morto per un infarto. (V.Com.) Ultimo aggiornamento: 12:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA