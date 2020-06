CONCORDIA SAGITTARIA - Un malore improvviso, non riesce nemmeno a chiamare i soccorsi. La disgrazia in cui ha perso la vita Stefano Salvador, 56 anni, di Concordia Sagittaria, si è consumata nel pomeriggio di domenica. L'uomo è stato trovato sull'uscio di casa, in via 1. Maggio, a Concordia, privo di vita. Non ricevendo notizie, la sorella, che vive a Gruaro, si era preoccupata e aveva lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i pompieri: hanno cercato di aprire la porta dell'abitazione ma questa era incastrata. Spingendo, sono riusciti ad entrare e hanno trovato il cinquantaseienne steso sul pavimento proprio sull'uscio, che praticamente bloccava. Con ogni probabilità l'uomo si era sentito male e aveva cercato di uscire per chiedere aiuto. Un infarto non gli ha lasciato scampo. «Soffriva da anni di problemi cardiovascolari - ricorda un amico - ciononostante era sempre positivo, ultimamente stava progettando una vacanza per l'estate».



IL DOLORE

Sgomento a Concordia per la morte di Stefano Salvador, descritto come una persona buona e riservata. Dopo un matrimonio giunto a conclusione, l'uomo aveva instaurato una bella amicizia con una donna milanese, ma la distanza aveva reso un po' difficile il rapporto. Il 56enne lavorava come operaio per una ditta di Latisana, dove si occupava di installazione e riparazione di porte blindate. Stasera alle 19.30, in Cattedrale, a Concordia, sarà recitato il rosario; domani, alle 16, sarà celebrato il funerale. Stefano lascia la sorella.

