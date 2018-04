© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Laè riuscita a prendergli il volante e a sterzare appena in tempo, prima che l'auto potesse causare un incidente più grave. Alla guida c'era il marito, un uomo di 72 anni, che stamattina, mentre stava guidando verso via Pasini aincrocio con via del Lavoratore.L'uomo, colpito da un infarto, ha perso il controllo dell'auto ma la consorte è riuscita a girare il mezzo contro la saracinesca di un negozio. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale e il Suem. I medici hanno provato a lungo a rianimare l'anziano ma per ilnon c'è stato niente da fare.