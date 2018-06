«Ragazza disinibita, per chi cerca sesso facile»: l'incubo di una 19enne

di Gabriele Pipia

CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA) - Un foglio all'ingresso del condominio, un cartello alla fermata dell'autobus, una scritta con la bomboletta spray sul muro in pieno centro. Sono solamente tre esempi, ma i casi sono più di venti:. Insulti terribili, accompagnati da. E quasi sempre c'è pure un chiaro invito agli uomini: «Ragazza disinibita, per chi cerca sesso facile». Negli ultimi sei mesi la giovane vittima, una diciannovenne di Cavallino Treporti (Venezia), ha presentato quattro volte denuncia. Purtroppo non è bastato. «Ne