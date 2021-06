Doppio incidente sulla A4 in direzione Milano: un ferito grave, tutti in coda per molti chilometri

VENEZIA - Due incidenti, a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro, stanno provocando incolonnamenti sull'A4 Passante di Mestre e sull'A57 Tangenziale di Mestre, in direzione di Milano. Il primo sinistro - informa la concessionaria Cav - è avvenuto verso le ore 14 nel comune di Pianiga. È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 e dei vigili del fuoco per estrarre un ferito grave, che viaggiava a bordo di un'auto finita fuori strada. Attualmente sono 6 i chilometri di coda sul tratto.

Mezz'ora dopo, quattro veicoli sono stati coinvolti in un secondo incidente, tra il casello di Mirano-Dolo e il bivio con il Passante in A57, sempre in direzione Milano. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polstrada e gli ausiliari della viabilità di Cav. Anche in questo caso è intervenuto l'elisoccorso del Suem per assistere un ferito. Sei i chilometri di coda anche per questo secondo incidente.