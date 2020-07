Schianto tra Tir, furgone sotto un autoarticolato: feriti e traffico in tilt

Schianto tra Tir in A4, traffico in tilt e diversi feriti. Sono almeno due gli incidenti che hanno nel pomeriggio hanno interessato la A4 nel tratto compreso tra Cessalto e San Stino in direzione di Trieste. Al km 443 due Tir sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento con almeno un ferito. Un paio di chilometri più avanti un furgone con 5 persone a bordo si è conficcato sotto a un autoarticolato che lo precedeva. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da San Donà con i colleghi in elicottero oltre al personale del Suem e alla Polizia autostradale di San Donà e agli ausiliari del traffico. Lunghe code si sono verificate verso Trieste con l'uscita consigliata a Meolo. Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA