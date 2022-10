Tre incidenti in A4 tra Venezia e Padova, autostrada bloccata in entrambe le direzioni. Più di una decina i veicoli coinvolti

SPINEA - Doppio incidente questa sera, 7 ottobre, lungo l'autostrada A4, in direzione Padova, il primo all'altezza di Spinea. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e un furgone della Marina. Almeno una persona ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l'ambulanza per soccorrere il ferito. Poco dopo però, nella stessa direzione di marcia, c'è stato un secondo schianto. L'autostrada è bloccata, almeno 5 i chilometri di coda in direzione Padova.

Nella corsia opposta

Intanto, quasi contemporaneamente, verso le 18 sempre in A4 al km 368 poco dopo il casello di Padova Est nel territorio di Vigonza, questa volta però in direzione Venezia, c'è stato un altro grande stradale che ha coinvolto 9 auto e 2 furgoni: fortunatamente un solo ferito lieve. I vigili del fuoco arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem ha assistito la persona ferita. Sul posto la polstrada e personale dell’autostrada.