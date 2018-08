MESTRE - Circolazione paralizzata e code pazzesche da Venezia in direzione Mestre oggi 29 agosto per un incidente avvenuto all'altezza di via Righi verso le 16. Fortunatamente pare che non ci siano gravi conseguenze per i conducenti dei veicoli coinvolti, tra i quali una moto. Sul posto ambulanza e vigili urbani. Visto il punto cruciale della viabilità tra centro storico e terraferma, inevitabili le lunghe code e i disagi al traffico, col Ponte della Libertà "fermo" e la gente costretta a scendere dai bus bloccati per raggiungere a piedi la propria destinazine: a gestire la situazione più pattuglie della polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA